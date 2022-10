La Liendra inició tranformación física para su primer proyecto en TV

El nombre del creador de contenido La Liendra sigue adueñándose de los titulares nacionales por sus contenidos de humor, de superación, por su relación con Dani Duke y sobre todo, por lo múltiples progresos que ha mostrado este 2022 tanto a nivel personal como profesional.

Sin embargo y dejando claro que esperar "comerse el mundo" el cafetero sigue demostrando que no es momento de parar y que aún tiene muchos retos pendientes para antes de que finalice el año. Entre ellos, está uno de los más sonados en sus redes y es su aspecto físico, el cual planea mejorar de la mano de profesionales en nutrición, entrenamiento, buenas prácticas, etc.

Sus palabras no quedaron ahí y añadió que empezará su transformación física a partir de hoy y que lo hará no solo con entrenamiento sino con cambios de raíz como la alimentación, suplementos y batidos que le ayuden a fortalecer su músculo y ganar masa. Con esto, espera mejorar tanto su salud como su estado físico.

Al parecer, todos estos cambios vienen motivados por los nuevos proyectos profesionales que emprenderá el joven y que según sus palabras son directamente el televisión. Al parecer, faltan 25 días para que dicho proyecto comience y por ello, está preparándose desde ahora y ya anunció un retiró temporal de redes durante los rodajes.

Voy a transmitir unas cuantas veces antes de que yo me vaya, porque ese programa me necesita a mí, no puedo tener celular, no puedo tener nada...tengo 25 días para prepararme...estoy feliz de todo lo que se viene, si ustedes supieran para lo que me estoy preparando, ustedes dirían "vamos liendra", pero no les puedo contar todavía.