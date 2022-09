La Liendra compuso emotivo rap para mostrar su lujoso apartamento

El creador de contenido La Liendra, viene prometiendo desde hace varios meses, el anhelado "house tour" de su actual apartamento, el cual promete no solo ser muy amplio y lujoso, sino estar lleno de varios sueños materializados por el cafetero.

Es por ello, que ha dilatado esta publicación que para el es tan especial, al punto, en que compuso un rap, donde narró sus vivencias y sacrificios personales para conseguir lo que tiene actualmente. Así lo anticipó en sus historias y lo cantó para sus seguidores, para indagarles si les gustaría que lo grabara profesionalmente para ponerlo de fondo en su video.

Les quiero mostrar mi nuevo apartamento y con humildad para que se motiven en el guetto, yo sé que no es fácil, la cosa está dura, no te dejes caer recupera tu postura, me felicito por todo lo que he logrado, tantas críticas y tantas caídas y sigo parado, vivo feliz y orgulloso del lugar donde vengo pero siempre quiero más y el barrio ya me enseñó lo que me tenía que enseñar.