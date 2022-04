La Liendra compartió tarima con Ñengo Flow y más artistas

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ sorprendió a sus seguidores hace pocas horas al compartir por medio de sus redes sociales su más reciente acercamiento con grandes artistas del genero urbano.

El influenciador enseñó esta nueva experiencia por medio de sus historias de Instagram en las que narró desde el momento que salió de su casa hacia ‘La Macarena’, el lugar del evento, y todos los momentos que compartió con Ñengo Flow, Ñejo, Cosculluela y Andy Rivera, quien fue el artista que lo invitó.

EL MOMENTO DE LA INVITACIÓN DE ANDY RIVERA A LA LIENDRA

Según se puede apreciar en el audiovisual, La Liendra da el contexto de la situación que está a punto de vivir e invita a sus seguidores a vivir esta experiencia junto a él.

“Liendritas les cuento que me acaban de hacer una llamada muy bacana, y es que hoy hay un concierto donde va a estar Ñengo Flow, Ñejo, Yaga & Mackie y Cosculluela y que me dijeron que si quería ir a saludarlos y obviamente dije que sí. Así que acompáñenme a conocer estar grandes estrellas”, comienza diciendo el influenciador.

Al momento de llegar al lugar del evento, el creador de contenido contó con humor que fue abordado por varios seguidores y que se presentó como el cantante de música popular Jhonny Rivera.

“Cuando llegamos empezaron a presentarme gente, yo me presenté ‘mucho gusto, Jhonny Rivera’. Luego me pidieron una foto, y otra, y otra, y otra… Y yo feliz dándolas hasta que me dijeron que llegó el flecho (Andy Rivera)”.

El influenciador contó con humor cómo fue su encuentro con Ñengo Flow y demás artistas que se presentarían en el evento.

“Llegó el flecho (Andy Rivera) casi me arranca el brazo cuando me saluda. Lo abracé, ay que bonito. Luego llegó Ñejo, también lo abracé, parece un osito cariñosito (…) Pasamos de Ñejo a Ñengo Flow. Increíble persona ya me conocía, tenía más cadenas que una joyería (..) me dijo que si íbamos a grabar una canción, y yo le dije que de pronto, que cuando Ñejo bajara de peso”.

Luego de este encuentro, La Liendra manifestó que Andy Rivera lo había invitado a subir a la tarima para que le grabara un video durante su presentación frente a cientos de asistentes, y el supuesto momento en el que a Ñejo se le olvidó la letra de la canción.

“Luego de eso el flecho quería un video en la tarima bien chim** y me pidió el favor de que lo grabara, porque pues la verdad yo me muevo muy bien y me va muy bien porque me gusta. Entonces me subí ahí de metido y le grabé chim** de video (…) Este momento es uy gracioso, porque a Ñejo como que se le olvidó la parte de él y me dijo que si la iba a cantar. Y yo me moría de ganas, pero el flecho me subió fue pa’ que lo grabara y no a cantar y el show era de él y dije que no”.

Tras terminar su presentación, Andy Rivera y La Liendra bajaron junto al público para ver las siguientes presentaciones musicales que seguían, siendo una de estas el show de Cosculluela y Yaga & Mackie”.

En el audiovisual se le ve junto a Andy cantando los diferentes temas musicales de los artistas.

