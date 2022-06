La Liendra ayudó a un seguidor a pedir matrimonio en España

Desde Europa, varios influenciadores se pusieron de acuerdo para irse en grupo y disfrutar de los hermosos lugares que tiene este continente, donde la primera parada fue España.

Ahí, Dani Duke, La Liendra, La Segura, Daiky Gamboa y más, se reunieron para disfrutar de lo que llaman vacaciones, pero al mismo tiempo han dejado ver sus experiencias a los miles de seguidores que tienen en sus redes sociales.

Por eso, uno de los momentos más especiales que han vivido a penas, en su primer día, fue una situación romántica, especial en la que un joven les pidió su ayuda. Y es que, en las calles de España, La Liendra contó que se encontraron a un joven que quería pedirle matrimonio a su novia, pero con su ayuda.

Ellos, todos los influenciadores, no dudaron en ayudarlo y ser parte de este gran y romántico momento entre la pareja, pero fue La Liendra el encargado de hablar y de darle un mensaje a la joven chica que estaba sentada en una silla a fuera de lo que sería un restaurante mientras su novio estaba de pie, y escuchaban las palabras de Mauricio.

El influenciador dejó saber que en sus manos tenía algo que no era de él, y que muy pronto sería de ella si así lo decidía, por lo que todos sus amigos no dudaron en grabar el momento y ver la reacción de la chica cuando su novio se arrodilló y le pidió matrimonio. Ella no lo podía creer, así que lo abrazó y no dudó en decirle que sí.

La celebración por parte de los influenciadores no se hizo esperar, pues todos quedaron enamorados y conmovidos por este hermoso y romántico momento del que fueron parte. Y es que vale la pena destacar que el único que fue con pareja fue La Liendra, en compañía de su novia, Dani Duke, y podría, según algunos de sus seguidores, esta acción motivarlo a sorprender a su novia en este viaje a Europa.

Un viaje con detalles

No llevan mucho tiempo en esta parte del mundo y ya han vivido varias experiencias los influenciadores que armaron grupo para disfrutar de Europa.

Por ejemplo, desde muy temprano mostraron el vuelo, pero también, La Segura contó que su mamá, Alexa Mena llegó muy mal y por esa razón no pudieron salir de inmediato con el resto del grupo. Sin embargo, tiempo después, llegó junto a ella al restaurante donde estaban cenando y ambas se vieron con mejor semblante.

Entre las otras cosas que ya ha vivido La Segura, está su mala aplicación del bronceador, llegando a España con una tonalidad de piel diversa que tiempo después mostró que puso arreglar y salir a mostrar su figura en las calles europeas.

También se supo por ellos mismos que Daiky Gamboa estaría cobrando los domicilios que le hace a sus amigos en cinco euros, para que ellos no salgan de sus cuartos.

