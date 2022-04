La Liendra anunció con picardía su más reciente contenido.

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, es uno de los influenciadores más reconocidos en la Internet por sus diferentes videos de humor en lo que suele ser el protagonista.

En esta ocasión el generador de contenido cambió su estrategia para anunciar que su contenido ya se encontraba disponible en su perfil por una más llamativa en la cual el humor prima. Y es que por medio de sus historias de Instagram el creador de contenido se mostró recién levantado para compartir una jocosa anécdota.

“Liendritas, muy buenos días, cómo están liendritas. Qué felicidad se siente levantarse después de hacer un trío”, comienza diciendo el influenciador mientras se vuelve a recostar en su cama para continuar contando su experiencia.

Según el instagramer, hace rato no realizaba un trío por lo que al ver su buen estado de salud decidió realizarlo la noche anterior.

“Eh ave maría, es que yo sí soy muy afortunado. Hace rato no hacía un trío y ayer dije: tengo salud, soy bonito, estoy bien, hagámonos un trío. Me bañé, me arreglé y sí señores grabé tres videos. Un trío. Hoy salgo con un trío, tres videos”.