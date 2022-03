La joven que estaría embarazada de Anuel AA, se pronunció en redes

Melissa Vallecilla, la joven que estaría esperando un bebé del artista Anuel AA, recientemente asombró a muchos de sus fanáticos en las redes sociales tras pronunciarse por primera vez desde que salió a la luz la noticia de su supuesto embarazo.

No dejes de leer: Marcela Reyes dio su opinión frente a la polémica de Anuel AA

Luego de la investigación que hizo el reconocido programa internacional llamado ‘El Gordo y la Flaca’, en donde se desató una nueva polémica para el artista, Melissa quiso corroborar los titulares de las noticias y decidió pronunciarse.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que confesó que su cuenta había sido hacheada y que todo esto lo habría mandado a hacer Anuel.

“Hay pruebas suficientes y no tengo que mentir… Mandaste a que me hackearan mi cuenta oficial, pero no me voy a rendir “·$%&”, aseguró Vallecilla