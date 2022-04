La Jesuu tomó con humor las críticas al vestido que usó en la boda de Valdiri

La creadora de contenido Valentina Ruíz, mejor conocida como La Jesuu, se ha caracterizado por su gran humor y es precisamente este el protagonista de su más reciente video el cual realizó para responder a las criticas por el vestido que utilizó en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

Y es que el importante evento se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla el pasado sábado 16 de abril. En el lugar estuvieron presentes diversas personalidades del mundo del entretenimiento digital.

Luego de que La Jesuu compartiera a través de su cuenta oficial de Instagram, en la cual acumula tres millones de seguidores, una par de fotografías y videos usando el vestido que había escogido para la ocasión, comenzó a recibir un sinfín de comentarios negativos por parte de los internautas.

Las criticas estaban en que, supuestamente el color del vestido de la joven no era el adecuado, pues para los internautas el vestido era blanco y podría opacar a la novia. Sin embargo, La Jesuu aclaró al día siguiente que la prenda no era de ese color, sino que era color crema.

De hecho, modeló una sábana totalmente blanca mientras que Epa Colombia usaba su vestido color crema con el fin de demostrar que el color no era blanco y que por ende no estaba opacando a Andrea Valdiri.

Además de esto, la joven aprovechó para crear un video de humor con el apoyo de un par de policías, quienes supuestamente la habían retenido en el aeropuerto de la ciudad por haber usado un vestido blanco en la boda de su amiga.

“Hermana tengo mucha rabia aquí, definitivamente. Uy no, vea, uno en este mundo ve una cantidad de cosas… Me encuentro aquí en el aeropuerto y les voy a mostrar que es lo que está pasando, qué es lo que me están diciendo. No tengo nada que ver”, inicia contando La Jesuu con un tono de brava, para luego revelar la razón de lo sucedido.

“Parándome unas policías quisque porque el vestido era blanco”, continúa diciendo, mientras que una de las policías le manifiesta entre risas que “es que usted no tenía que usar ese vestido blanco, no puede ir igual que la novia”.

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES

Como era de esperar, las reacciones por parte de sus seguidores no pudieron faltar y muchos de ellos comentaron estar asustados, pues al principio del video se le ve hablando muy seria a La Jesuu.

“Que susto”, “Jajaja, me asustó prima, pensé que le había pasado algo”, “Boba me asustó”, “Ay mami me asustaste yo dije la jesuuu no es así jajaja menos mal es una broma”, “Oye no la hagas así jesuu me preocupaste”.

