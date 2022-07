La Jesuu reveló detalles de su amistad con Epa Colombia y Andrea Valdiri

La creadora de contenido caleña Valentina Ruíz, mejor conocida en el mundo del entretenimiento digital como La Jesuu, se ha convertido en una de las influenciadoras más querida de las redes sociales al mostrarse autentica y sencilla.

La joven se fue abriendo paso en el mundo digital inicialmente con su contenido, el cual creaba en compañía de su primo en donde recreaban diferentes situaciones en donde el humor era su principal ingrediente. Actualmente, la creadora de contenido se encuentra emprendiendo por medio de una marca de pelucas propia con la que busca apoyar en parte a las mujeres que padecen su misma enfermedad, siendo esta alopecia.

Recientemente la influenciadora quiso charlar con sus seguidores sobre cómo se encuentra su vida en la actualidad por lo que activó la famosa herramienta que ofrece la red social Instagram. Allí recibió varias preguntas relacionadas con la amistad que ha establecido con la empresaria de Keratinas Epa Colombia y la también creadora de contenido Andrea Valdiri, quien actualmente volvió a ser noticia, luego de que su expareja Lowe León revelara detalles sobre el proceso de paternidad de Adhara Valdiri.

La primera pregunta que la creadora de contenido recibió estuvo relacionada con cuántos años de amistad lleva con Epa Colombia, a lo que ella aprovechó para revelar que tanto con ella como con Valdiri lleva un año de amistad.

Otra de las preguntas estuvo relacionada con la actual pareja sentimental de la vendedora de keratinas, pues como muchos saben, esta fue una de las más polémicas debido a que inició poco después de que terminó su relación con la futbolista profesional Diana Celis.

“¿Cómo te la llevas con la novia de la Epa?”, fue la pregunta que La Jesuu recibió, y a la que respondió que “Bien amor, bien, pueeess, no muy, muy bien, no tanto como con Diana, pero me gusta ella también porque no se ha metido conmigo, trata bien a Daneidy… Eso es lo que importa”.