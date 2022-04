La Jesuu se refirió sobre Epa Colombia y su nueva relación.

La creadora de contenido Valentina Ruíz, mejor conocida en las redes sociales como ‘La Jesuu’ realizó una dinámica para entretener a sus seguidores y charlar un poco sobre diferentes temas de interés.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora activó la casilla de preguntas para que sus seguidores pudieran averiguar lo que quisieran. Aunque sabemos que la joven mujer habría recibido cientos de ella, solo unas cuantas fueron respondidas, entre esas una relacionada a la nueva relación sentimental de la también creadora de contenido Epa Colombia.

Y es que, durante esta actividad, una de sus seguidoras le preguntó qué opinaba de lo que la gente estaba diciendo sobre la nueva relación de Daneidy Barrera.

“Qué opinas de lo que dicen de la relación de tu amiga La Epa?”, fue la pregunta que La Jesuu recibió, a lo que contestó que desde un principio su posición frente a aquella situación siempre ha sido la misma, siendo esta en contra. Sin embargo, aclaró que es Epa quien toma las decisiones de su vida y es ella quien decide qué hacer o qué no hacer.

“Amiga vea, la verdad es que yo fui una de las primeras que no estuvo de acuerdo con que ella se metiera en otra relación tan rápido, ¿No? Pero a la hora 30 prima, la vida es una sola y ella no va a dejar de vivir su vida como la quiera vivir simplemente porque hemos personas que no estamos de acuerdo con eso”.