La Jesuu rompió su silencio tras su denuncia por violencia

La creadora de contenido Valentina Ruíz, más conocida en redes sociales como 'La Jesuu', es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas en las plataformas digitales, por sus contenidos de humor, reflexivos, por su belleza, sensualidad, por los constantes cambios de look con los que inspira a sus millones de seguidoras y actualmente, por la polémica relación que está llevando con su expareja.

Así quedó registrado en sus historias de Instagram del fin de semana, donde se mostrpo muy sulfurada denunciado haber sido víctima de maltrato físico, emocional y hasta de robo, por parte de quien fue su pareja por largos años.

“Miren cómo me volvió la camisa este tipo, miren […] Vea cómo me volvió la camisa, me pegó, me dañó el celular, me robó. No, suélteme, suélteme que ese tipo tiene que pagar todo eso hoy” dijo la influencer en el video.