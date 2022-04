La Jesuu reveló si ya tiene vestido para el matrimonio de Valdiri

La creadora de contenido Valentina Ruíz, mejor conocida en las redes sociales como La Jesuu, fue una de las primeras influenciadoras en aparecer en su cuenta oficial de Instagram con la costosa invitación al matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

Acción que desencadenó toda una ola de rumores que avivaron la noticia de la boda entre los creadores de contenido y que terminaron por confirmarlo. Ahora, tras varios días de que todo saliera a la luz, los seguidores de la influenciadora han estado pendiente de cada detalle de este gran evento.

Por medio de una dinámica de preguntas que ofrece la red social Instagram, La Jesuu quiso conversar con sus seguidores para echar “galón”, palabra con la que se refiere a echar chisme, en donde una de las preguntas que llamó la atención de la mujer fue sobre si ya tenía decidido que prendas utilizar para la boda de su gran amiga.

“Ya tienes el vestido pal matrimonio”, fue la pregunta que La Jesuu recibió, a lo que ella respondió: “Mami, le cuento que ando emproblemada con ese galón. No mami, esta es la hora que no tengo la menor idea (…) cualquier trapo me pongo, usted sabe”.