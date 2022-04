La Jesuu reveló todo lo que vivió para lograr su emprendimiento de pelucas

La influenciadora ‘la Jesuu’ contó a sus millones de fanáticos todo lo que pasó y cómo logró tener la idea de su nuevo emprendimiento de pelucas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la creadora de contenido compartió un video en el que narró todo lo que vivió para lograr tener su propia empresa.

"Todo empezó cuando yo vivía en la calle, no tenía ni para un pan y muchas veces me pasaba que iba a lugares y no podía pedir ni un vaso con agua porque la gente me sacaba chonteadita. Mi primo Jesuu y yo siempre tuvimos muchas ganas de trabajar, salir adelante, progresar, pero no nos daban empelo porque estábamos muy niños, sin experiencia. Con el paso del tiempo se nos fueron presentando oportunidades en el mundo digital, pero yo no quería hacer parte del creador de contenido, yo quería ser auténtica”, confesó.