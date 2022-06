“No han sido días fáciles”, la Jesuu respondió a masiva duda de sus fans

La influenciadora ‘la Jesuu’ se pronunció a sus miles de fanáticos luego de los masivos mensajes de preocupación sobre su salud y estado de ánimo.

Desde hace algunas semanas, la creadora de contenido no ha tenido la misma disciplina con sus diversas publicaciones en redes sociales con las que tanto suele divertir a sus seguidores.

Por esta razón, muchos de ellos se han notado angustiados por la joven, a quienes la han llenado de mensajes interrogándola sobre qué está pasando con ella, pues el cambio no solo lo han notado en su comportamiento y publicaciones, sino también en su físico, cuestionando lo mucho que ha logrado bajar de peso.

Tras la cantidad de mensajes que le han llegado al respecto, ella decidió referirse al tema tranquilizando a sus fieles admiradores.

“Les digo que en toda la trayectoria como la Jesuu es la primera vez que siento a tantas personas preocupadas por mí por el mismo tema. Yo al principio dije no le voy a dar mente porque sí, la gente me está cogiendo de destrabe, los memes, la recocha, pero no, todos los días tengo personas preguntándome porque estoy tan delgada, si me pasa algo, si me pueden ayudar en algo, si estoy enferma, si estoy consumiendo drogas, no han sido días fáciles, de antemano se los agradezco por preocuparse”, expresó por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores.