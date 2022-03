La Jesuu respondió a críticas por sus pelucas de colores

La influenciadora la Jesuu se desahogó con sus millones de fanáticos sobre las críticas que ha recibido por su emprendimiento de pelucas de colores.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores, la joven compartió un video en el que dejó una reflexión al respecto.

Allí la joven reveló que antes de dar inicio a su proyecto de sacar pelucas de colores, muchos la juzgaron y criticarlo por ser la imagen de su propia marca por su tono de piel.

“¿Cuál es la arrechera de más de uno queriendo opinar sobre los gustos y la vida de las demás personas? me tiene tan ofendida. Cuando yo quise ponerme el primer color que fue el naranja, antes de realizármelo tuve una cantidad de gente detrás mío que me decía que no fuera a ponérmelo porque como yo era bastante negra y ese color me iba a quedar asqueroso y yo les dije 'vamos a ver cuánto son 5' y hoy por hoy los tengo detrás para ser los primeros en comprarme pelucas”, confesó.