‘Me encanta cómo me veo’: La Jesuu responde a críticas de su forma de vestir

En su cuenta de Instagram con más de 3 millones 200 mil seguidores, la creadora de contenido valluna conocida como La Jesuu decidió hablar de un tema que puede ser polémico entre los internautas: la arriesgada forma de vestir que tiene.

La influencer colombiana, quien recientemente respondió a críticas por salir en topless a la calle, publicó un video usando un enterizo negro con altas transparencias y bastante ajustado. Lo que buscaba con esto era hacer una respuesta a algunas críticas que ha recibido por, supuestamente, lucir bastante atrevida.

“Este enterizo representa a la mujer segura, sexy, arriesgada y atrevida que soy. Cuando yo era gordita, yo mostraba porque sí y porque no. Ahora que ando en estos cambios, mami, nadie me coge jajaja. La verdad sí me siento muy cómoda, me siento tranquila, des complicada, relajada […] A la sociedad le falta eso, gente arriesgada, gente que dé el paso, gente que rompa los estereotipos, gente que diga ‘no me importa, esto es lo que hay y suerte con bienestar’”