La Jesuu preocupó en redes con el aspecto de sus labios

Si por algo se caracteriza la creadora de contenido caleña Valentina Ruiz, mejor conocida en redes sociales como “La Jesuu” es por su espontaneidad y franqueza a la hora de decir las cosas, que para muchos, pueden tornarse sensibles.

Sin embargo, otro de los aspectos que más ha dado de qué hablar de la caleña, es su radical cambio físico y de looks, con los que siempre sorprende a sus fanáticos. Recordemos que ha sido su pérdida de peso, la tonificación del mismo y las pronunciadas curvas que tiene ahora, las que constantemente la hacen blanco de elogios.

Para darle mayor armonía a su nuevo aspecto, la caleña sorprendió hace unos meses con un aumento de labios, que en comienzo, abrió gran controversia en las redes sociales por el exagerado aspecto que tenían, pero que pocos días después, terminó calmando malos comentarios, por la desinflamación progresiva que tuvo, normal de estos procedimientos.

Tras varios meses de tranquilidad absoluta con el tema, las alarmas se encendieron hace tan solo unos minutos, luego que la propia Valentina publicara en sus historias de Instagram una fotografía donde mostraba el pronunciado tamaño que tenía su boca, de manera inesperada. Además, confesó que tuvo que cancelar una grabación por este motivo.

"Hoy iba a hacer el video de la sirenita, pero resulta que los labios se me inflamaron mucho y no, no me da para hablar y extenderme con todo lo que me quiero extender, porque es un tema, bastante, bastante complejo", expresó la creadora de contenido.