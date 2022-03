Molesta, la Jesuu mostró cómo le dejó el carro un amigo tras prestárselo

La influenciadora ‘la Jesuu’ se mostró muy molesta luego de confesarles a sus fanáticos que uno de sus amigos le rayó uno de sus carros luego de prestárselo.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores, la joven mostró imágenes de cómo quedó el vehículo, además de aconsejar a sus admiradores a no brindar tanta confianza a las personas y no prestarle lo que tanto les ha costado.

Posteriormente decidió resumirles lo que ocurrió, mostrando lo molesta que estaba tras lo sucedido.

"Nadie sabe la mie... que uno tiene uno ha tenido que comer para tener lo que tiene como para que lleguen otras personas y lo que no nos cuesta volvámoslo fiesta. Yo soy una mujer que defiende tanto a los amigos, pero esto no tiene carta de presentación para nadie. Le pedí un favor, me compras tal cosa y te regresas porque no tengo en qué movilizarme. Faranduleando por toda la ciudad, mientras este personaje pase y pase trabajo porque no tenía en qué transportarse ¿ustedes creen que esto es justo? que nos le pase lo mismo”, expresó.