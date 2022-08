La Jesuu lució nuevo look al estilo Kim Kardashian en su cumpleaños

La influenciadora ‘la Jesuu’ se mostró presumiendo su nuevo look con el que se robó todas las miradas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias fotografías en las que se dejó ver luciendo su nueva peluca de su marca Auténtica.

En las instantáneas se mostró usando una peluca corta de color rubio, la cual acompañó con un traje ajustado recreando el look que usó la reconocida socialité estadounidense Kim Kardashian con el traje de la actriz Marilyn Monroe para la Met Gala, con el que causó gran polémica.

Posando de manera muy similar, no solo enseñó su nueva peluca de su colección Pixie, con la que trae también de color rojo y café, sino que también presumió sus curvas.

“El mejor cambio de look de todos mis tiempos como la Jesuu” , confesó la joven por medio de sus historias en la red social.

Asimismo, detalló que fue este el regalo que se dio en marco de su reciente cumpleaños, el cual ha celebrado junto a varios de sus allegados.

“Este era el regalo que quería de cumpleaños, no quise nada más. Me encanta que les esté gustando tanto, más de lo que yo me imaginaba.

De cumpleaños quise traerles esto:

les presento la colección PIXIE disponible ahora de entrega inmediata”, agregó.