¡Irreconocible! La Jesuu impactó al mostrar su antes y después

En las últimas horas, la creadora de contenido caleña Valentina Ruiz más conocida en redes sociales como 'La Jesuu' replicó una impactante imagen en su perfil oficial de Instagram, donde una seguidora hacía la comparación entre como lucía antes cuando se alimentaba con "bienestarina" y como lucía ahora muy delgada cuando se alimenta con cola granulada.

No dejes de leer: Epa Colombia evidenció su reconciliación con La Jesuu

Esto lo replicó la caleña en sus historias enfatizando que la internauta tenía toda la razón. Sin embargo, aprovechó sus siguientes historias, para enviar un contundente mensaje, donde le aclaró a su comunidad de seguidores, que desde hace mucho dejó de darle crédito a lo que los demás piensen o no de ella.

"Amiga sabe cuál es el problema mío, que yo soy muy fresca parce, para la muestra de un botón, todo lo que dijo mi amiga Dévora hoy en las historias es verdad, me ha tocado pasar unas cosas que yo digo "vio la suerte"...primera hay gente que está esperando este tropezón tuyo para caerle al caído", expresó la caleña.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que lo peor de esas personas, es que cuando la veían de frente si se le acercaban con hipocresía para elogiarla y dicirle que era la mejor e incluso para pedirle una foto, a lo que ella responde no solo concediendo una instantánea sino tres y hasta les encima video, porque entiende que al final, solo son espectadores que no la van a dejar de ver.

Puede ser de tu interés: 'Nos íbamos a dar hasta los puños' Epa Colombia y su agarrón con La Jesuu

Conmigo la gente muere loca, porque de aquí a que yo me mate el coco, tras de que tengo un poquito de pelo y un poquitíco de neuroncitas, me las voy a venir a quemar con quién.

La Jesuu revivió fotos de su aspecto de antes

Para reiterar que poco o nada le importa como luce físicamente, fue la propia influencer quien aprovechó la dinámica de #TBT (recuerdos que lleven a la nostalgia) para mostrar con orgullo el sobrepeso que sufrió unos años atrás.

Como se puede evidenciar, el cambio ha sido radical, tanto que la misma instagramer afirma no reconocerse tan cambiada, hasta que logró estar tan delgada. Sin embargo, también demuestra que se amaba tal cual era, resaltando las caderas y curvas que tenía cuando tenía esos kilitos de más.

También te puede interesar: La Jesuu dejó claro que a pesar de su éxito nunca negará ser de barrio