"Mejor que nunca", le dicen a La Jesuu tras cambio de look

La creadora de contenido Valentina Ruíz, más conocida en redes sociales como 'La Jesuu', es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas en las plataformas digitales, por sus contenidos de humor, reflexivos, por su belleza, sensualidad y sobre todo, por los constantes cambios de look con los que inspira a sus millones de seguidoras.

Esto ha generado que gran parte de lo que hace y pública se convierte rápidamente en tendencia digital. Una muestra clara de ello, fue el más reciente contenido que publicó en sus historias de Instagram donde se mostró en su más reciente cambio de look, con el que no solo ella se mostró fascinada sino con el que se robó múltiples elogios de los internautas.

Hice uno de mis cambios favoritos, definitivamente estas pelucas me vuelven loca , escribió la valluna, previo a mostrar su nuevo look de cabello largo, oscuro y crespo.

Más allá del look, fue su actitud sensual la que arrazó en las redes sociales, ya que presumió su cambió con sensuales movimientos al ritmo de reggaetón y de "Work", la emblemática canción de la cantante americana Rihanna junto a Drake.

Por si fuera poco, la influencer vestía un diminuto crop top y un jean claro, con el que hizo match perfecto para que sus millones de internautas resaltaran la belleza y sensualidad que emana en casi que la mayoría de sus post.

"Te ves mejor que nunca", "oyeee prima hermana, te ves hermosa con el cabello así", "uffff estás hermosa", "la das toda machi", "se te ve súper natural y sexy ese look", "deberías dejarte así una temporada" y "preciosa mamasita", fueron algunos de los comentarios.

Finalmente, algunos internautas también reaccionaron a sus videos con sorpresa, al afirmar que estaba subiendo nuevamente de peso, a lo que esta no tuvo reparo en aceptarlo y de paso, decir que le encantaba.

Si prima estoy subiendo de peso nuevamente y la verdad, me encanta estar voluptuosa, aclaró en su última historia de la jornada de este domingo, donde presumió su look.

Recordemos que en las últimas horas el nombre de Valentina también se hizo tendencia, tras expresar públicamente su punto de vista, frente a la nueva relación de su gran amiga Daneidy Barrera 'Epa Colombia' a tan solo semanas de haber hecho oficial su ruptura con Diana Celis.

“Amiga vea, la verdad es que yo fui una de las primeras que no estuvo de acuerdo con que ella se metiera en otra relación tan rápido, ¿No? Pero a la hora 30 prima, la vida es una sola y ella no va a dejar de vivir su vida como la quiera vivir simplemente porque habemos personas que no estamos de acuerdo con eso”.