“Ya tiene vida propia”, La Jesuu enseñó cómo ha crecido su cabello natural

La influenciadora caleña Valentina Ruíz, mejor conocida en el mundo digital como ‘La Jesuu’, ha mencionado en diversas ocasiones que sufre de alopecia. De hecho, ha convertido este padecimiento en algo positivo pues a través de su experiencia busca dar ejemplo de lo que es el amor propio.

En esta ocasión, la mujer reapareció en sus redes sociales para anunciar que nuevamente cambiaría su peluca por una nunca antes vista, pues esta haría parte de su nueva colección llamada ‘Pixie’, la cual constaba de un diseño de cabello corto y ondulado, muy al estilo de los años 60.

Pues recordemos que la influenciadora inició con su emprendimiento de pelucas hace pocos meses y ha venido innovando en el mercado con nuevas ideas para las personas que usan este tipo de productos.

De esta manera, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, la creadora de contenido enseñó orgullosa cómo había crecido su cabello natural tras usar varias recomendaciones de sus seguidores.

Según se puede ver en el audiovisual, la mujer encargada de realizar los cambios de look de la creadora de contenido desenreda el cabello de La Jesuu con ayuda de un cepillo para prepararlo para su nueva peluca.

“Prima hermana, qué es este cholaje (pelero), me encanta, pero yo como que estoy en etapa de crecimiento y desarrollo, porque primero las uñas y ahora este pelero bebé. No mami, no mami, ya tiene vida propia querida. Mucho cuidado que aquí no estamos Bello, Antioquia, hermana, regias. Ya me puedo hacer mi ladito, usted sabe que uno aquí cuadra, prima hermana”.