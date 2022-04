La Jesuu dio nuevos declaraciones sobre su polémica actual

La creadora de contenido Valentina Ruíz, más conocida en redes sociales como 'La Jesuu', ha estado en tendencia en las últimas horas, tras publicar en sus historias de Instagram del fin de semana, un sulfurado video donde denunció haber sido víctima de maltrato físico, emocional y hasta de robo, por parte de quien fue su pareja por largos años: Breiner.

“Miren cómo me volvió la camisa este tipo, miren […] Vea cómo me volvió la camisa, me pegó, me dañó el celular, me robó. No, suélteme, suélteme que ese tipo tiene que pagar todo eso hoy” dijo la influencer en el video.