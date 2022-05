La Jesuu dejó claro que a pesar de su éxito nunca negará ser de barrio

La Jesuu, quien realmente se llama Valentina, quiso dejar claro a los internautas que no importa el éxito que logre, ni la fama que alcance, siempre pertenecerá “al Gueto” y nunca lo negará.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, la creadora de contenido se dejó ver desde la comodidad de su casa mientras comía un brownie, con el fin de enviar un contundente mensaje a los internautas.

SIEMPRE DEL GUETO

Al parecer la joven ha recibido varios comentarios relacionados a su actitud y cambio físico, pues así lo da a entender en su más reciente discurso.

“Oye, a mí la gente si me dice disque: uy Jesuu usted como está de bonita y de cambiada y delicada… Eh, eh, eh, ¿Qué delicada, ni qué delicada? Mami, usted sabe que yo sigo siendo la misma corronchera, ordinaria, guisa del Gueto… Que come gorgojo, porque pa’ qué le digo que hace tres meses que no merco”, manifestó la joven ante la cámara de su celular.

Además de esto, comentó un par de sucesos que había vivido recientemente en su casa y que seguramente a cualquier colombiano le ha pasado en alguna ocasión. Por lo que, sin pena, la mujer confesó que en ocasiones ha utilizado vasos como platos para servir sus alimentos.

También reafirmó que no por ser una mujer reconocida actualmente y montar su negocio de pelucas iba a dejar a un lado su humildad, pues sabe que es algo que realmente la caracteriza como persona.

“Ay, el otro día no encontraba un plato pa’ echar una sopa, mami cojí mi vaso, claro. ¿No hay cuchara? Cogí mi cédula. Usted sabe que la gente está resolviendo por donde sea. Ningún, ningún, mamita. Que porque estoy vendiendo entonces unas peluquitas, una cosa y que ya eh, no. No me gusta tanto relajo, porque usted sabe…”.

La joven también reveló que a pesar de tener sus negocios, no tiene todo el dinero que sus seguidores se imagina y que en ocasiones ha salido a rumbear sin un solo peso en sus bolsillos.

“Yo ando bien pelada, ay, no. No me he arreglado las uñas, y buscando corrinche, porque como toda buena corronchera, bien pelada mami. Que va a rumbear sin un solo peso y llega con la platiza aquí”, afirmó la joven.

