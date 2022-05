La Jesuu resaltó la importancia de la amistad al dedicar emotivas palabras a Daiky Gamboa

La creadora de contenido Valentina Ruíz, mejor conocida en las redes sociales como La Jesuu, se ha visto envuelta en un par de polémicas con su expareja Breiner, luego que esta afirmara que el joven la había maltratado y robado.

El detonante de todo esto fue un corto video que la joven publicó hace un par de días en sus historias de Instagram en el que se le veía agitada mientras graba: “Miren cómo me volvió la camisa este tipo, miren […] Vea cómo me volvió la camisa, me pegó, me dañó el celular, me robó. No, suélteme, suélteme que ese tipo tiene que pagar todo eso hoy”. Sin embargo, cuando se encuentra con su expareja, éste la agarra por detrás y ella no puede seguir grabando.

Tiempo después, la misma influenciadora publicó un mensaje por este mismo medio para aclarar lo sucedido en aquella oportunidad. En el texto se lee una disculpa por este episodio al manifestar que no supo manejar la situación, debido a la emoción tan fuerte que la albergaba.

“Es evidente que en momentos de tensión se nos logra escapar comentarios y actitudes incorrectas. Pero de igual forma no permitimos que la situación trascendiera a mayor escala. Por lo cual pueden estar completamente tranquilos”.

Ahora, un par de semanas después, Valentina decidió enseñar la importancia de la amistad y de tener gente positiva alrededor al dedicar emotivas palabras a su gran amigo Daiky Gamboa.

LA JESUU RESALTÓ LA IMPORTANCIA DE LA AMISTAD

“Cuando un amigo te haga ver tus errores, siéntete afortunado, eso quiere decir que SÍ ES TU AMIGO. Reconoce tu error, perdónate a ti mismo, y hazle saber a ese amigo, que sus palabras en tu vida SÍ VALEN”, escribió la influenciadora a traves de sus historias de Instagram, segundos antes de enseñar el chat de WhatsApp con Daiky Gamboa en el que agradecía por su amistad sincera e incondicional.

La creadora de contenido expresó que aunque sabía que estaba decepcionada de ella, agradeció por siempre estar pendiente de ella y protegerla sin importar nada. Además, aprovechó el momento para pedirle perdón por su comportamiento.

“Sé que estás muy decepcionado de mi (no es para menos) pero quiero que sepas que, desde la distancia, estoy al pendiente de ti, enviándote la mejor energía para que todo siempre te salga super bien”, inicia diciendo en el mensaje.

“En serio te veo como un 3 padre, como esa persona que quiere cuidarme y protegerme sin importar nada. (…) te quiero pedir perdón a ti, porque con el paso del tiempo solo me he dado cuenta que lo único que quiero de verdad necesito, es valorar a las personas como tú”.

