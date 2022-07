La Jesuu reveló que casi no puede ingresar a un bar por aparentar menos edad

La creadora de contenido caleña Valentina Ruíz, mejor conocida en el mundo del entretenimiento digital como La Jesuu, reveló que por primera vez en mucho tiempo alguien le rebaja la edad a tal punto de pedirle la cédula para poder ingresar a un establecimiento.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, la influenciadora apareció para charlar con sus seguidores sobre algo que le acababa de suceder, y es que la joven se encontraba camino a casa cuando su carro dejó de funcionar por lo que tuvo que llamar a una grúa para que lo recogieran y poder seguir su camino con tranquilidad.

Sin embargo, el servicio de grúa se demoró más de lo esperado, por lo que La Jesuu decidió tomar una especie de coctel que una seguidora había comprado muy cerca de donde ella se encontraba. Aunque en un principio la joven solo recibió la bebida, más adelante se animó a ingresar al lugar en el que la joven la había comprado para tomar una más.

Al llegar al lugar la joven quedó desconcertada pues la persona encargada de recibir a la gente para verificar que son mayores de edad le pidió la cédula a la influenciadora, pues según él aparentaba ser menor de edad. La Jesuu relató que ella habló con los dueños, quienes le dieron la razón al hombre de seguridad, pues supuestamente la joven aparenta tener al menos 15 años de edad.

“Prima, usted no me va a creer lo que me acabó de pasar, el señor que usted está viendo allí antes de entrar al establecimiento, porque mami yo quedé antojada de mi coctel porque yo estoy arrechísima esta noche, me dijo que disque la cédula… Y yo le dije: ¿Cómo así? ¿Es que me veo muy peladita? Y me dijo que disque sí. Y yo, ¡Ay! Y entro y le pregunto al dueño y me dice que disque sí, usted parece como de 15, y yo ¿Qué? No mami, no, yo me estoy asustando qué es lo que está pasando entonces conmigo”, manifestó la Jesuu.