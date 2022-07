La habilidad inexplicable que Tatán Mejía encontró en Maleja Restrepo

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se han convertido sin lugar a duda en una de las parejas más seguidas y admiradas por las personas en redes sociales, gracias a su particular forma de mostrar su relación de pareja a través de internet en donde los videos de humor en pareja se han vuelto constantes en los últimos años.

Cabe resaltar que esta pareja empezó a crear contenido desde el 2015 aproximadamente, en donde a través de YouTube empezaron a mostrar a miles de personas cómo llevaban su relación.

Algo que fue cogiendo fuerza con el tiempo hasta convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas como lo son actualmente, donde su humor, picardía y naturalidad son esos ingredientes amados por las personas.

En su contenido en pareja se destacan las parodias y videos en los que plantean situaciones que al parecer ellos viven dentro de su relación y otras que se basan en situaciones del común de las parejas, por eso, recientemente decidieron plantear una situación en la que él y maleja hacían la misma actividad, pero con diferente resultado.

Misma actividad, diferente resultado, ¿Un don?

El video que fue compartido en las cuentas personales de cada uno, plantea la situación en la cada uno organiza la ropa, una actividad diaria común dentro de las parejas y familias, pero, de ahí parte la diferencia en que la al parecer las mujeres tendrían una especie habilidad especial o don para hacer esta tarea de forma sencilla y perfecta.

Maleja muestra que no necesita ningún esfuerzo para doblar y empacar la ropa de manera perfecta, sin una arruga en las prendas, por el contrario, se ve en la siguiente escena a Tatán haciendo todo un paso a paso para lograr doblar una camisa de forma ideal en donde logra dejarla doblada perfectamente, pero al momento de guardarla se daña todo su doblado.

Esta acción hace que la presentadora y su hija menor (Macarena) lo miren con cara de decepción, pues, al parecer perdió todo su tiempo tratando de tener su ropa doblada y guardada.

En la descripción del post, Maleja sacó pecho de esta habilidad de las mujeres al calificar como una acción que intentan imitar los hombres, pero que, al final no se les da.

Definitivamente no se les da

El video desató cientos de opiniones por parte de sus seguidores en los que debatían sí realmente era una habilidad solo de las mujeres o si por el contrario algunos hombres también la poseían. Asimismo, otros aprovecharon para etiquetar y contar sus experiencias parecidas.

"Aunque conozco unos taaaaaann organizados que nosotras quedamos sorprendidas; Es inexplicable; Cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia; la guarda tan mal que me toca Plancharla de lo arrugada que llega; En mi caso es lo contrario; me pasa con mi esposito; no les da". Fueron algunos de los comentarios del post que alcanzó más de setenta mil reacciones.

