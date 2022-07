La foto que constantemente le piden a Jessica Cediel tras su procedimiento

Hace aproximadamente un mes, Jessica Cediel tuvo que ser sometida a una nueva cirugía de extracción de biopolímeros, así que en las últimas semanas la modelo bogotana ha mostrado a través de sus redes sociales, cómo va la recuperación de su procedimiento, además ha respondido las dudas de los internautas y ha mostrado también otros detalles de su estado actual de salud.

Por eso los más de nueve millones de seguidores que Jessica tienen en su cuenta oficial de Instagram, se encuentran muy expectantes acerca de su recuperación, razón por la que las una de las peticiones que más le hacen en sus redes es que ella muestre sus glúteos, para saber como le quedaron tras la cirugía de extracción de biopolímeros, así que la modelo decidió responderles a los fans si ella va a mostrar alguna imagen de su trasero.

“Hay muchísimas niñas y muchísimos niños que me están diciendo que muestre el c%&$, o sea, este c&%$ está que ustedes no se imaginan la belleza, pero, todo tiene un proceso (…) lo voy a pensar, yo creo que se los voy a compartir porque jamás me imaginé que estuvieras, así como estás ahora y sí, es la realidad, siempre se los he manifestado”, dice Jessica Cediel en el video.