Natalia Reyes registró la original forma que tuvo de volar

Hace ocho meses ya que la actriz Natalia Reyes trajo al mundo a su primera hija, fruto del amor entre ella y su esposo. Pero, además, hace ocho meses que ha estado entregada a ella, a sus necesidades, a su vida a su crianza y eso ha hecho que este tiempo para ella sea más especial.

Se sabe, porque ha sido la misma Natalia Reyes la que ha revelado todo lo que ha hecho para el cuidado y seguridad de su hija. Todo el personal que tiene a su lado, dándole la mano, ayudando junto a ella para que su hija pueda ser su prioridad. Pero también ha mostrado esos momentos, complicados, sí, pero dichosos donde su pequeña niña es la protagonista.

Aprendí a volar. Confiando, fluyendo, respirando, estando presente

Sin hablar de esos instantes donde su hija se roba todas las miradas al mostrar sus habilidades y destrezas y hasta las primeras palabras que ya pronuncia. Esto último para sorpresa de la actriz, no fue mamá, sino papá.

Pero en una de sus más recientes publicaciones Natalia Reyes decidió muestra algo más de su vida, de su crecimiento, de sus días nuevos, y hasta de esas disciplinas donde su corazón, su cuerpo y su mente lo son todo. No apreció con su hija ni con su esposo, pero sí rodeada de un paisaje mágico donde mostró que aprendió a volar. Y esto poco, muy poco es literal, pero la sensación que tuvo en el video donde se deja ver fluir, disfrutar y además conectar, fue de admirar para sus miles de seguidores.

" Aprendí a volar. Confiando, fluyendo, respirando, estando presente. El maravilloso Andrew7sealy me enseñó y fue un fin de semana lleno de aprendizaje, de confianza, de sonidos sanadores de Mermaidvision, de comida vegana deliciosa de quien hizo esto posible Mariarodriguez Nutcrackerbakery y un grupo de seres que llenaron Fenixbeachcartagena de la mejor energía. Gracias, gracias, gracias”, expresó en su cuenta de Instagram la reconocida actriz mientras se puede ver fluyendo de la mejor manera junto a un grupo de expertos.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues más de uno destacó su admiración por ella, por sus destrezas, pero también por darse nuevas oportunidades y hasta enviar un mensaje a valorar esas cosas simples, pero que sin duda no se podrían si el cuerpo y la mente no están en sintonía. Y es que vale la pena destacar que Natalia Reyes hace varios meses tiene su vida en las costas colombianas y está disfrutando junto a su familia de cada aprendizaje desde la naturaleza, lo simple, lo especial.