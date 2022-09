La cruda indirecta que Anuel le envió a Yailin, según fans

En las últimos días, los nombres de Yailin "La Más Viral" y de su esposo Anuel AA, se han apoderado de los titulares internacionales tras los fuertes rumores de una supuesta crisis matrimonial y hasta ruptura, pese a haber consumado matrimonio hace tan solo unos meses por la vía legal.

Reconocidos medios de entretenimiento digital e internacionales se han atrevido a asegurar que la cantante y rapera no está pasando por el mejor momento de su relación con Anuel AA, con quien desde hace varias semanas ha brillado por su distanciamiento. Recordemos que una periodista del país natal de Yailin, reveló las que según ella, son las verdaderas causas de la ruptura entre los artistas de música urbana.

Sin embargo, en medio de estos rumores Yailin compartió lo que sería la prueba fidedigna, de que su relación con Anuel o se está arreglando o nunca estuvo en crisis como muchos han afirmado. Se trató de un costoso arreglo floral, firmado por su pareja, donde le reiteraba el amor que tenía hacia ella.

Tras esta confusión y rumores sin confirmar, el cantante puertorriqueño vuelve a fortalecer la idea de que no está en su mejor momento con la dominicana, al compartir un crudo mensaje, que muchos fans interpretaron como una clara indirecta para su todavía esposa.

"Está to claro quien es el chota busca pantalla, por eso no lo monté en mi tema, sean reales hasta cuando suban algo, no lo borren, el pesca bicho ese habla de una mujer y lo borra to pa' conseguir pauta", publicó el cantante en sus historias.