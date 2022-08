Maleja Restrepo reveló qué conserva de "La Isla de los Famosos"

La presentadora Maleja Restrepo a quien desde el próximo sábado 29 de agosto veremos en la pantalla de Nuestra Tele en Duro contra el mundo, decidió sorprender a sus más de 4,3 millones de seguidores con la anécdota que le sucedió dentro de su trasteo a su nueva casa.

Pues recientemente, Maleja Restrepo y Tatán Mejía se mudaron a su nueva casa, la cual venían desde hace varios meses trabajando y esperando, por eso, dentro del trasteo a su nueva casa han ido saliendo objetos que la pareja en su momento olvidó.

Por eso, la caleña se llevó tremenda sorpresa al encontrar dentro de los objetos de la mudanza un recuerdo inédito de su participación en el reality del Canal RCN "La isla de los famosos", programa que ponía a prueba la supervivencia de las celebridades.

Precisamente, en este reality nació el amor entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía, quienes participaron en la edición del reality en 2007, aunque fue un amor a primera vista según cuenta la pareja en diferentes videos, solo hasta unos años después empezaron a salir y posteriormente decidieron oficializar su relación.

La caleña recientemente compartió en su cuenta oficial de Instagram el momento en el que no podía de la dicha al encontrarse unos CD's en donde tenía todos los capítulos de la participación de ambos en el reality, pues esto dice que, es toda una reliquia y que le gustaría poder conservarlo de otra manera.

Me encontré un tesoro, pero no sé cómo transformarlo, ustedes se acuerdan de los CD's o discos comapctos, acabó de encontrar un juego de CD's con todos los capítulos de las Isla cuando Sebas y yo participamos.

Junto a Tatán la presentadora se puso a pensar en la forma de pasar esos CD's a algún formato donde pudieran guardarlos y verlos, por eso, él le planteó ir a un lugar experto en tecnología para que les ayudaran con eso.

Asimismo, la presentadora expresó su nostalgia al ver este tipo de objetos, pues agregó que eso es algo de hace muchos años y recordó que ella alcanzó a conocer los disquete (soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético) muy famos en los 90's.

Tenemos 9 CD's y vamos a buscar la manera de verlos. A mí no solo me tocó la época de los CD's, también me tocó la época del Disquete.