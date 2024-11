¿Quién es Yina Rose, la exparticipante de Survivor que quiere estar en La casa de los famosos Colombia?

¡Se abrieron las votaciones de La casa de los famosos Colombia! Se conoció el primer grupo de aspirantes y se confirmó que Yina Rose quiere estar en la segunda temporada de La casa de los famosos.

¿Quién es Yina Rose, la aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Yina Rose es cantante, compositora y creadora de contenido. Es mamá de dos jóvenes, Celeste Tobón, de 14 años, y Valentina Henao, de 23.

La reconocida mujer se califica como la “mamá más viral de TikTok” y confesó que actualmente está en proceso de divorcio, tras 18 de años de matrimonio con Toby Tobón.

“Sé que esto sería una terapia muy difícil para mi vida, pero yo soy una mujer de retos. Estoy dispuesta para vivir lo que sea”, dijo.

Aunque está soltera, Yina Rose dijo que no está buscaría tener una relación en la casa, en el caso de entrar al reality. “Toco madera de que no vaya a caer en una tentación, le pido mucho a Dios que no me vayan a colocar un papacito, muy papacito allá porque yo no me puedo poner a jugar con fuego porque afuera tengo una vida”, agregó.

¿Cuáles serían los retos de Yina Rose en La casa de los famosos Colombia?

En el caso de lograr la votación más alta y asegurar su ingreso al reality del Canal RCN, Yina Rose manifestó que uno de sus más grandes retos sería el tema de los malos olores, pues es “asquienta”; además del desorden.

“…no puedo con esas cosas, pero yo soy una ama de casa, sé que puede ser quien ponga orden en la casa”, añadió.

La reconocida tiktoker no tiene “pelos en la lengua” y prefiere decir las cosas de frente.

¿Cómo votar por Yina Rose en La casa de los famosos Colombia?

“Esta Yina Rose se merece una segunda oportunidad de volver a ser feliz por eso les pido que me apoyen para entrar a la casa de los famosos porque me merezco un respiro en este momento de mi vida”, fueron las palabras de Yina Rose sobre su aspiración.

Recuerda que las votaciones se habilitaron este 4 de noviembre a las 6 a.m. y estarán abiertas hasta el domingo 10 de noviembre. El nombre de la primera persona elegida se conocerá ese domingo en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

¿Quiénes hacen parte del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia?

Junto a Yina Rose, se encuentran en este primer grupo de aspirantes cinco influenciadoras que quieren ser parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate, Juliana Seligmann, Manuela Gómez, Deiry Vargas y Marilyn Oquendo acompañan a Yina Rose en este grupo. Una de ellas será la primera famosa elegida. Ingresa a lacasadelosfamososcolombia.com y vota por tu favorita.