¿Quién es Marilyn Oquendo, la cantante de música popular que aspira a La casa de los famosos Colombia?

¡Votaciones abiertas! Se confirmó el primer grupo de famosos aspirantes a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, entre ellos se encuentra la reconocida cantante de música popular, Marilyn Oquendo.

¿Quién es Marilyn Oquendo, una de las aspirantes a La casa de los famosos Colombia?

Marilyn Oquendo se autoproclama como “la reina de la soltería”, pues lleva 10 años en ese estado. Es cantante de música popular y creadora de contenido digital. De hecho, hace unos meses lanzó una canción titulada de la misma manera: “La reina de la soltería”.

Oquendo nació en Antioquia y tiene 34 años. Amo la música, la actuación y todo lo que tenga que ver con las artes. Uno de los datos curiosos de Marilyn es que fue patinadora artística y practica boxing y crossfit.

La reconocida artista dice que está preparada física y psicológicamente para entrar en La casa de los famosos Colombia y sueña con poder incluir esta experiencia en “la película de su vida”.

La intérprete de “Yo no soy la otra” dice que sí le gustaría enamorarse y que le gustaría encontrarse a un hombre inteligente y auténtico. No le gustaría un “man bonito que ni hable”.

“Si hay química, hay física. Usted se imagina que deje de ser la reina de la soltería, que se acabe esta racha. Quiero enamorarme, quiero disfrutarlo”, dijo.

¿Por qué Marilyn Oquendo quiere estar en La casa de los famosos Colombia?

La cantante y creadora digital manifestó que no quiere pelear en el reality, en caso de tener la votación más alta y entrar a la casa más famosa. “… aunque tengo un geniecito. Nunca me quedó con nada. A veces soy impaciente, puedo explotar un poquito, pero no soy de insultar”, agregó.

La creadora digital dijo sería ella misma y que así conquistaría los corazones de toda Colombia. Está segura de que conseguirá el número de votos más alto y que los televidentes no querrán despegarse de las pantallas al verla en el reality que paralizó a Colombia en su primera temporada.

¿Cómo votar por Marilyn Oquendo en La casa de los famosos Colombia?

En este primer grupo de aspirantes están Marilyn Oquendo, Yina Rose, Juliana Seligmann, Manuela Gómez, Deiry Vargas y Melissa Gate. Para elegir a tu favorita sólo debes ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com, registrarte y votar.

Las votaciones, por este grupo, estarán abiertas hasta el domingo 10 de noviembre a las 4 p.m. El nombre de la primera participante elegida se conocerá ese mismo domingo en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN. Entra a lacasadelosfamososcolombia.com y vota por tu favorita.