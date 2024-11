Melissa Gate respondió a críticas tras ganar votaciones en La casa de los famosos Colombia

La influenciadora Melissa Gate respondió a quienes la han criticado luego de haber ganado las votaciones de la primera ronda de La casa de los famosos Colombia.

A través de sus historias de una de sus cuentas de Instagram, donde tiene más de 50 mil seguidores, compartió un video en el que respondió a quienes la han juzgado luego de su logro.

Recordemos que la creadora de contenido competía por un cupo al reality contra Manuela Gómez, Marilyn Oquendo, Juliana Seligmann, Yina Rose y Deiry Vargas.

Tras una masiva votación, Melissa Gate fue la elegida por el público tras obtener la mayor votación.

Melissa se mostró muy agradecida y feliz de poder ingresar a La casa de los famosos Colombia, siendo la primera confirmada en estar en esta competencia.

Si bien muchos la apoyaron para que lograra ingresar a La casa de los famosos Colombia, otros no han tardado en criticarla, por lo que, ella no ha dudó en responderles.

“Te encanta a atac*ar, pero no soportas las respuestas (…) yo no ando criticando ni hablando mal de nadie, pero si usted le da por hablar mal de mí piénselo muy bien porque a mí no me tiembla la leng*a para sacarte todos los defectos físicos y mentales”, expresó.