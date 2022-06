La Barbie comparó el nuevo look de La Liendra con el de un animal

Una de las creadoras de contenido más sonadas en la actualidad es sin duda alguna Yoli Álvarez, ‘La Barbie colombiana’, quien no deja de ser centro de atención por sus extrañas ocurrencias y diversos análisis y revelaciones sobre los diferentes famosos que se ven envueltos en polémicas. Cabe resaltar que esta se dio a conocer en el mundo digital por ser una de las mejores amigas de la empresaria Epa Colombia, con la que ya no tiene ningún tipo de comunicación.

Tras varios días alejada de las redes sociales, la influenciadora apareció nuevamente para informarle a sus seguidores que en vista de que Instagram le estaba despublicando las historias en las que nombraba precisamente a Daneidy Barrera, había tomado la decisión de trasladar su contenido audiovisual para Facebook.

Durante este anunció, La Barbie aprovechó la atención de los internautas para pronunciarse sobre el nuevo cambio de look que se realizó el también creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien actualmente se encuentra de vacaciones por Europa junto a su novia Dani Duke y un grupo de amigos bastante allegados.

Actualmente el influenciador se encuentra en la ciudad de Roma, lugar en el que decidió hacerse un nuevo peinado y el cual registró por medio de sus redes sociales. En el video se puede ver cómo La Liendra llega a un sitio en plena calle principal donde hay un grupo de mujeres ofreciendo sus servicios para poner extensiones y hacer trenzas o cualquier estilo de peinado que de inmediato cambiara el look de las personas. La Liendra no dudó en acceder a esta propuesta y hacerse un cambio de look en su cabello.

Este nuevo peinado constaba de varias extensiones de cabello de su mismo color a las que posteriormente le realizaron diversas trenzas. Al parecer, el nuevo estilo le habría encantado al creador de contenido por lo que decidió mostrarlo en redes y también asegurar que se las dejará “hasta que me aburra”.

LA REACCIÓN DE LA BARBIE AL PEINADO DE LA LIENDRA

Al parecer la imagen habría llegado minutos después a La Barbie, quien no dudó en comparar este nuevo look con el de un gallo. La influenciadora habría tomado una captura de pantalla al corto audiovisual que La Liendra compartió para posteriormente adjuntar una imagen del animal, que también tenía parte de su plumaje recogido como el cabello del instagramer.

Hasta el momento, el creador de contenido no se ha pronunciado al respecto, lo que si sabemos es que el día de hoy visitará el Coliseo Romano y que está luciendo sus nuevas trenzas con bastante estilo.

