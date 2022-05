‘La Barbie’ se pronunció frente a la polémica de Aida Victoria y el líder social

La influenciadora Fernanda, mejor conocida en el mundo digital como 'La Barbie’ nuevamente volvió a generar polémica en las redes sociales, pero esta vez no por hablar sobre la empresaria de keratinas Epa Colombia o de la amistad entre el cantante de música popular Pipe Bueno y el artista urbano Maluma, sino por referirse a la polémica situación por la que está atravesando la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Recientemente la influenciadora Aida Victoria Merlano se dejó ver en redes sociales contando una situación que la hizo llorar. A través de un en vivo de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, narró la situación que atravesó con el joven al que ella decidió ayudar en el Chocó.

Según contó, durante su visita a este departamento conoció a un líder social al cual decidió ayudar brindándole estadía en su casa mientras estudiaba una carrera universitaria que ella pagaría con su propio dinero, y aunque al principio todo pareció marchar bien, cuando decidió mudarse a Barranquilla comenzaron los problemas.

El joven no quería irse de Medellín, por lo que ella le ofreció seguirle pagando la universidad siempre y cuando él respondiera por sus gastos personales a través de un emprendimiento que por supuesto ella apoyaría.

Sin embargo, y a pesar de haber aceptado el trato, el joven habría estado hablando mal de ella a sus espaldas. Por esta razón, Aida Victoria decidió salir a contar su versión de los hechos.

Ahora, quien se suma a esta polémica es precisamente ‘La Barbie’ luego de que al parecer sus seguidores le pidieran hablar del tema. Y es que la influenciadora aprovechó el momento para comparar la actitud de Aida con el de Epa Colombia, quien aparece en sus historias llorando cada vez que algo malo le pasa.

“Ay, ya me están atacando, que me parezco al chico este que está teniendo problemas con Aida Victoria Merlano. Déjame decirte una cosa, el chico puede que de pronto sí haya hecho una que otra cosita por ahí malita y en cuanto a la actitud de Aida, mmmm… Se me hace como familiar (refiriéndose a Epa Colombia) Es que el tema se me hizo como parecido, como familiar. Sí, eso que le quieren ayudar a uno, más por rating (…) Yo no sé él que le habrá hecho a ella, que ella está como tan asustadita y se quiso adelantar”, manifestó la influenciadora.