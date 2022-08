‘La Barbie’ le respondió a Yina Calderón por su opinión sobre Epa Colombia

Hace varios días, la joven Yoli Alvares, conocida como ‘La Barbie colombiana’ decidió aparecer en sus redes sociales para volver a hablar de la empresaria Epa Colombia, pero esta vez con un tema de mucho peso y con muchas acciones que se podían desencadenar.

Y es que, en su momento, la joven dejó saber lo que ella conocía sobre Epa Colombia. “Yo creí que lavar dinero era hacer billetes falsos, porque pues yo no sé nada de eso, pero yo por lo que me explicó una abogada, porque ustedes saben que yo soy bruta, yo no tengo conocimiento de eso, me explicó y por lo que yo sé, por lo que yo viví, por lo que yo soy de testigo, por lo que yo escuché, por lo que yo veía, por todo lo que yo sé, en el tiempo en que yo estaba con ella y, o sea, hace un tiempo puedo decir que sí. Ahora, como yo ya no estoy con ella, yo no sé nada de ella, nada, nada, entonces no puedo decir lo mismo si ella ya no está haciendo eso o si ella, no sé, ahorita te puedo decir que no sé. En el tiempo que yo estaba con ella y de lo que sabía sí. Ahorita, no sé”.

Estas fueron las palabras de ‘La Barbie colombiana’ en sus historias de Instagram que de inmediato se volvieron viral en redes desatando polémica. Sin embargo, ante estas palabras, no de forma directa Epa Colombia no se ha pronunciado, pero lo que sí ha hecho es publicar un video con lo que sería uno de sus productos y ponerle un texto donde resalta que “se lavan es cabellos y no dinero”, escribió en uno de sus más recientes videos.

Polémica va y viene

Pero otra influenciadora decidió dar su opinión sobre este tema, Yina Calderón decidió levantar la voz y decir lo que pensaba sobre esto y a esas palabras ‘La Barbie colombiana’ no dudó en responder también y seguir la polémica.

Y es que en sus historias de Instagram Yoli Alvares decidió volver a aparecer para decirle a Yina que no opinara sobre un tema que no es sobre ella, y que, si le molestaba que ella hablara de todo el mundo, no la comprende porque ella, Yina Calderón hace lo mismo.

“Me mandaron las historias de ella, hablando mal de mí, que me fuera del país, querida ya yo me fui, faltas tú. Que el tema del lavado de dinero es muy delicado. Mira, el lavo de dinero se encuentran muchas cosas, como fraude y evasión y ahí aplicaría para la Epa”, expresó la joven que se encuentra en el extranjero.

Hasta ahora ninguna de las influenciadoras se ha vuelto a pronunciar, pero seguramente lo harán y esta polémica seguirá hasta que se sigan conociendo más detalles sobre este presunto caso en el que Epa Colombia estaría implicada, según las labores que hace, por lo comentado por quien desde hace meses no es su amiga, y esto, al parecer por un dinero que La Barbie Colombiana le pidió en su momento a Epa Colombia para irse del país y ella le negó.