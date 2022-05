‘La Barbie’ calificó la actitud de varios famosos, según su experiencia al conocerlos

La influenciadora Fernanda, mejor conocida en las redes sociales como ‘La Barbie’, quiso revelar cómo eran algunos de los famosos con los que alguna vez tuvo el placer de socializar, la mayoría de ellos durante un famoso programa de televisión en el que las personas van a demostrar su talento para la imitación.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cincuenta y cinco mil seguidores, la influenciadora quiso realizar una dinámica para entretener a los internautas que la siguen.

Según comentó ‘La Barbie’ lo que quería hacer era compartir con sus seguidores cómo había sido su experiencia al conocer a varias personalidades del mundo del entretenimiento entre las que destacaron algunos como Nicky Jam, Silvestre Dangond, Jessica Cediel, Lina Tejeiro, junto a su mamá y su hermano, y Melina Ramírez.

“Hoy vamos a hablar de famosos que conozco y del uno a diez, cuánto le daría a estos famosos. Cómo son más o menos, su actitud y todo eso. Entonces, vaaaamos a empezar”, explicó la mujer antes de iniciar con la dinámica que causó curiosidad en más de un internauta.

FAMOSOS AL DESCUBIERTO, SEGÚN LA OPINIÓN DE ‘LA BARBIE’

EL primero en aparecer en la lista de celebridades que había conocido fue el cantante de música urbana Nicky Jam a quien sin dudarlo dos veces le dio una puntuación de 9 sobre 10. Sin embargo, no especificó el por qué daba aquella puntuación tan alta.

“Un nueve y no voy a decir más nada. Las que saben, saben, y ya. No voy a decir más nada (Risas)”, respondió la Barbie, dejando así con la intriga a más de uno.

Otros de los famosos que tuvieron una alta puntuación fueron el cantante de música vallaneta Silvestre Dangond, Jessica Cediel, los bailarines de Beyoncé, Ernesto Calzadilla, Lina Tejeiro junto a su mamá y hermanos, y Melina Ramírez. Todos ellos obtuvieron una calificación de 10 sobre diez.

La influenciadora destacó que le daba este puntaje a Silvestre Dangond “porque yo me le monté a la tarima y venía un negro así grandote y la policía por abajo, y yo dije ¡Ay! ¿Y ahora? Pero no, él me rescató y empezó a hablar de Cristo, de amarme, me dio un beso, me defendió de todo el mundo, en la tarima en La Pintada, Antioquia”

Descubre su opinión sobre los demás artistas dando clic en la imagen que encontrarás a continuación.

No dejes de leer: La instagramer arremetió una vez más contra la vendedora de keratinas y reveló más detalles ocultos.