La Barbie vs Epa Colombia: supuestas pruebas probarían mala calidad de su keratina

La ex amiga de la empresaria Epa Colombia, Yoli Álvarez, más conocida en el mundo digital como 'La Barbie colombiana’ arremetió una vez más contra la influenciadora tras publicar supuestas pruebas y testimonios por parte de mujeres que habrían probado sus productos y no habrían tenido los resultados esperados.

Además de quejas por parte de los distribuidores quienes habrían adquirido sus productos para venderlos en sus negocios y solo obtuvieron grandes pérdidas luego de que la empresaria sacara sus propias promociones que solo la beneficiarían a ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de sesenta mil seguidores, La Barbie realizó una publicación en la que adjuntó varios pantallazos de conversaciones que habría tenido con algunas de las mujeres afectadas.

Sin embargo, el que primero destacó fue el video de una usuaria de TikTok que, desesperada por lo que estaba atravesando, pidió ayuda a los internautas para que su testimonio se hiciera viral y Epa Colombia respondiera por los daños.

Según se puede ver en el audiovisual, la joven enseña varias imágenes en las que se ve la gran cantidad de cabello que se le estaba cayendo días después de haberse realizado la Keratina en uno de los salones de belleza de la influenciadora para aprovechar su famosa maratón de keratinas.

“Amigos, yo les estoy dejando estas imágenes, porque me hice la keratina de la Epa Colombia el 12 de mayo de este año. Les mandé un mensaje a ellos que el cabello se ha ido cayendo. No me han dado respuesta. Yo estoy muy preocupada. Ayúdenme a publicar, por favor, porque es en serio. Es impresionante el cabello que se me ha ido cayendo. Es mucho, mucho cabello”, se escucha decir a la joven mientras enseña las diferentes fotografías.