La atrevida propuesta de Mabel Cartagena a su esposo sobre Ester Expósito

Mabel Cartagena se sinceró con sus seguidores en las redes sociales y a través de una dinámica de preguntas, reveló varios detalles de su vida privada y de su matrimonio con Sebastián Decoud y de su vida laboral.

Es así que la presentadora reveló que sus hijos están en calendario B así que inician año escolar en agosto, además reveló que ella, pese a que vivió casi dos años en Argentina, no tiene la nacionalidad de ese país y luego llegó el momento de hablar de su matrimonio.

Uno de los internautas le preguntó a Mabel Cartagena si ella “¿firmó capitulaciones?” cuando dio el sí en el altar y ella entre risas le preguntó a su esposo y él, en broma, respondió “No te vas a quedar ni con un metro cuadrado de lo que yo tenía, de mis tierras”, a lo que la presentadora agregó “eso ya es mío y no, no firmé capitulaciones”.

Más adelante Mabel, conocida en las redes como Flaky Cartagena, reveló detalles de cómo conoció a su esposo, asegurando que fue a través de una foto de Instagram, por la que comenzaron a hablar, aunque tiempo después se conocieron personalmente en Bogotá, aunque confesó que ella ya lo había visto en un torneo.

Más adelante, Mabel Cartagena publicó un reel en su cuenta oficial de Instagram en donde muestra la respuesta de Sebastián Decoud luego de que ella le preguntara si se atrevería a ir con ella a un bar swinger a lo que responde con un rotundo no, así que Mabel le pregunta que si fuera con su amor platónico, Ester Expósito y él intenta mantenerse firme con su respuesta.

“Esto un amor diferente, va más allá de todo, entonces, no te comparto ni a bala (…) no ni con Ester Expósito, porque, listo yo me la voy a disfrutar, pero no sé si la voy a disfrutar, porque voy a estar pensando…”, respondió.