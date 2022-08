Laura Barjum reveló enternecedora anécdota sobre el amor a distancia

El reality musical Factor X llegó a su final en la noche del 7 de agosto, en donde toda Colombia eligió al ganador del programa musical en su versión 2022, siendo Heyner Usprung el elegido por los televidentes, un hombre que logró ganarse el corazón y el cariño de las personas con su gran talento.

La historia de Heyner también es de admirar, pues este hombre pertenece al Ejército Nacional de Colombia como soldado profesional, siendo también integrante de la orquesta de la institución, por eso, tras lograr su gran triunfo no dudó en expresar lo que significó para él este logro en su vida.

Aparte del gran ganador de la noche, hubo otras personas que no dudaron en expresar su alegria y emoción por haber sido parte de esta versión del reality musical, es el caso de la presentadora Laura Barjum, quien no dudo en expresar su emoción y también contar una anécdota en torno a su participación como conductora.

La exreina y presentadora del reality compartió a través de su cuenta personal de Instagram la anécdota entorno a su participación en el reality y lo que significó para ella y para su pareja la misma.

Pues confesó que fue el primer proyecto que los hizo separarse por un tiempo, pues aunque por el tema de grabaciones fuera de la ciudad donde vive junto su novio, el presentador Diego Sáenz, con quien sostiene un relación desde hace más de dos años.

Por eso decidió, expresarle su agradecimiento por su apoyo incondicional durante todas las grabaciones y lo que duró el programa.

Poco me pongo cursi por aquí pero ayer fue la final del primer proyecto que nos obligó a estar lejos y recuerdo cuando me sorprendió llegando a mis grabaciones en Medellín lo feliz que me hizo, el aire que me dieron esas risas de siempre y la certeza de que ahí estaba, que me acompañaba y me aplaudía aunque fuera desde lejos… FIN DEL COMUNICADO y esto obvio lo escribí yo, Lau.