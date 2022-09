Alicia Machado confiesa que padece una afección crónica

La venezolana Alicia Machado es recordada por los colombianos por su participación en la edición del programa número de uno de cocina en Colombia, MasterChef Celebrity, en donde sorprendió con su creatividad para la cocina.

La exreina recientemente decidió abrir un espacio en su cuenta personal de Instagram para hablar con sus seguidores sobre un percance de salud que viene presentando desde hace un tiempo, pues, aunque en redes se mostrara radiante y feliz en ocasiones, por dentro no se sentía del todo bien.

Alicia expresó que la afección que padece hace que tenga fuertes dolores en su cuerpo, fatiga, cambios de humor constantes y otros síntomas que se le salen de las manos.

La actriz venezolana decidió confesarles a sus más de 1,9 millones de seguidores en Instagram a través de una sesión en vivo un problema de salud que venía afectándola desde hace un tiempo, el cual hacía que en ocasiones su estado de ánimo cambiara y personas que no saben de este crean que ella es grosera o algo por el estilo.

La presentadora reveló que hace un tiempo le habían diagnosticado que padecía fibromialgia, un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. El cual no tiene cura, pero si puede ser tratado.

Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor no saben lo que es llevar lo de la fibromialgia y creen que mi forma de ser en ocasiones es porque sí, no me gusta que la gente piense que soy grosera o que estoy sería, pero les juro que es mi afección lo que me afecta.

Tras romperse en llanto y confesar el trastorno que venía padeciendo, la actriz expresó a su estilo sarcástico que, tras la revelación estaba segura que iban a aparecer múltiples expertos en salud a indagarle por su sentir y por su salud, pues ella, enfatizó en que no quiere que la vean diferente, sin embargo, quiere que tengan mayor tolerancia.

Después de este live voy a tener cientos de psicólogos indagándome por mi situación y a veces no está tan fácil hablar del tema. A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física.