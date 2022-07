Kimberly Reyes sorprendió con tierna dedicatoria a su expareja

La guapa actriz barranquillera Kimberly Reyes, sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores, al publicar una emotiva dedicatoria para quien fue su esposo por varios años, el empresario Federico Severini, con quien se divorció hace pocos meses por razones que siguen siendo un misterio para la opinión pública.

Te puede interesar: El fatal incidente que dejó incomunicada a Kimberly Reyes

"Happy Birthday, que Dios siempre conserve tu corazón y te llene de salud y alegrias !!! deseo que tengas la mejor de las vueltas al sol y la vida siempre te sonría! Miles de bendiciones para ti", escribió la mujer sobre una fotografía de su ex.

Como se puede evidenciar, la dedicatoria no fue en vano sino para felicitarlo por su nueva al sol. Sin embargo, más allá del mensaje es la aparente amistad que sigue latente entre ellos, la que dejó atónitos a los internautas.

"Dios mío, no puedo creer la madurez de esta mujer, siempre se ha mostrado fuerte, sonriente y ahora deseando lo mejor para alguien que le hizo daño", "soy la única que no pierde la esperanza de ver esta pareja junta de nuevo", "kimberly es demasiado", "¿están volviendo", "no podría hacer algo así con mi ex, creo que me falta aprender mucho", fueron algunos de los comentarios.

Otros internautas también aprovecharon para mencionar, que Kimberly le estaba mostrando cuán superior era, porque un día antes, ella también estuvo de cumpleaños y este no le dedicó ninguna palabra, por lo menos públicamente.

Por si te lo perdiste: Hijo de reconocido exfutbolista sería el nuevo amor de Kimberly Reyes

Kimberly Reyes también festejó de su cumpleaños

Recordemos que la barranquillera también celebró en la jornada de este sábado 09 de julio su vuelta al sol número 35, sin embargo, los festejos comenzaron desde el pasado viernes por lo que dejó ver en sus historias de Instagram.

Al parecer sus amigos más cercanos se habrían juntado para celebrar su vida en Cartagena de Indias, donde comenzaron con una lujosa zona en un exclusivo restaurante de la ciudad. Allí, deslumbró con su sensual y elegante vestido, con el que dejó al descubierto su tonificado cuerpo y envidiables curvas.

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que diversas páginas de entretenimiento digital replicaran las instantáneas, donde las reacciones de los internautas no tardaron en llegar, en su mayoría, elogiando el cuerpazo y belleza de la mujer y desde luego, felicitándole por un año más de vida.

"Eres hermosa Kim", "felicitaciones", "eres una diosa Kim", "que los cumplas muy feliz hermosa, te mereces lo mejor del mundo", "que cuerpazo" y "estás divina", comentaron algunos.

No dejes de ver: Kimberly Reyes recordó los golpes y caídas de su protagónico en "Diomedes"