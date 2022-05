Kimberly Reyes se robó todos los suspiros con cautivadora foto

La actriz Kimberly Reyes dejó enamorados a miles de sus fanáticos después de compartir una atractiva fotografía en vestido de baño.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, la barranquillera compartió una instantánea en la que presumió de su envidiable figura.

Kimberly Reyes se roba todas las miradas

En la imagen se dejó ver posando de perfil contra una pared de color blanco, desde donde le entraban varios rayos de sol.

Luciendo un vestido de baño de color negro, con el que logró resaltar sus voluptuosas curvas, la influenciadora ofreció una de sus mejores poses y dejó suspirando a miles de sus admiradores.

Dicho look lo acompañó con unas trenzas largas y sutilmente maquillada.

“Feliz inicio de semana ¿cómo van con mercurio retrógrado y el eclipse?”, escribió Kimberly en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró más de 40 mil “me gusta” y decenas de comentarios con pocas horas de haberla compartido donde la llenaron de halagos por su indiscutible belleza y donde varios de sus fanáticos le despejaron la duda sobre cómo han recibido estos eventos astronómicos.

"No joda, fuego", "mamacita", "uff bella", "mujerón", "te amo hermosa! Tu haces que mercurio vuelva a su curso y que nada esté en retroceso", "tú y esas trencitas = todo lo bueno bebé", "puro fuego bebé", "el eclipse me tiene mal, pero estoy a tu lado entonces soy feliz", "hermosa como siempre", "pura belleza", "la mujer de mi sueño", "puro arte", "se te reza bebé", "dama", "dama divina", "me encanta", "reina", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe recordar que, dicha fotografía llega luego de semanas de no haber cautivado a sus seguidores con este tipo de contenido, por lo que, todos volvieron a quedar flechados con su figura.

Es importante mencionar que, la actriz no ha estado tan activa en redes sociales como solía hacerlo antes debido a que se encontraba grabando un concurso de cocina para una plataforma streaming junto a varios colegas.

Por ahora, sus seguidores esperan que retome el tipo de publicaciones que suele hacerles, no solo presumiendo de sus curvas, sino también compartiendo parte de su estilo de vida.

Entre esta, sus tips de belleza para mejorar la apariencia física, sus dinámicas para saber un poco más su personalidad y vida personal y profesional, y sus divertidas ocurrencias, con las que tanto hace reír a sus fanáticos.

