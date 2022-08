Kimberly Reyes reveló cómo le han roto el corazón y si volvería con su ex

La actriz barranquillera Kimberly Reyes aprovechó su más reciente dinámica de preguntas para conversar con sus millones de fanáticos sobre qué les gustaría cambiar de su vida si tuviesen la oportunidad. Desde luego, aprovechó estas confesiones para hacer las suyas propias y para revelar detalles emocionales que pocos conocían.

Entre los interrogantes que más llamaron la atención, hubo uno que según la también creadora de contenido se replicaba mucho y hacía alusión al arrepentimiento que tenían las personas por haber obrado bien con personas que al final terminaron fallándoles.

"Darlo todo por alguien, al final no valoran nada" escribió una fan , a lo que Kimberly le respondió que ella también llegó a pensar así en algún momento, pero que es importante que nunca se arrepientan de hacer bien las cosas "no esperes que los demás valoren lo que haces por ellos, obra desinteresadamente que tarde o temprano "la palabra no se devuelve sola", es decir, tus buenas acciones Dios las las devuelve cuando menos las esperas".

Bajo esta línea, una nueva internauta dijo que se arrepentía de ser noble con todo el mundo si al final, todos terminaban embarrándola con ella. Bajo este argumento, Kimberly hizo pública su preocupación por ver la cantidad de personas que le escriben con el mismo sentimiento de arrepentimiento, por haber sido nobles, amorosos y genuinos con personas que le pagaron mal y por ello, quiso darle largas a esta situación con un poderoso mensaje.

Yo siento que al final, tu corazón no puedes permitir que lo cambien personas que no lo valoraron, si obraste bien, de buen corazón, eso queda para ti y eso siempre va a ser una satisfacción que vas a tener toda la vida, hay personas con cargas, con problemas, con situaciones que tu no las puedes traer a tu vida, que no los puedes salvar, que no puedes hacer nada al respecto, son personas que ya están dañadas que son así y uno tiene que entenderlos.