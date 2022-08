Así respondió Kimberly Reyes si cambiaría algo en su vida

La actriz Kimberly Reyes despejó algunas dudas a sus millones de seguidores luego de activar una particular dinámica.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores, la barranquillera activo la herramienta de preguntas cuestionar a los internautas sobre qué cambiarían en su vida y así ella dar una opinión al respecto.

Una seguidora señaló que desearía no encariñarse tan rápido con las personas.

“No creo que se algo malo, al final somos personas dispuestas a abrir nuestro corazón y damos lo mejor que hay en el él. Nunca vas a sentirte mal por dar amor”, le comentó la actriz.

Asimismo, otra usuaria de la red social destacó que le hubiera gustado aprovechar más su juventud y ella le enfatizó en que no es tarde para lo que desee hacer.

“El pasado ya no vuelve, el futuro siempre será incierto. Solo tenemos el hoy, haz que cada día valga la pena y vive lo que aún sientas que te hace falta por vivir, no dejes que nadie te diga que ya no puedes hacerlo”, dijo.

También resaltaron que valorar a las personas cuando las tenemos, señalando lo importante que es expresar todo lo que sentimos hacia los demás.

“Aquí estamos prestados y no sabemos por cuánto tiempo. Amen sin medidas, perdonen, valoren, rían. Vivan sin temor a sentir”, mencionó.

¿Kimberly Reyes cambiaría algo en su vida?

En medio de la dinámica, un seguidor le devolvió la pregunta a ella y esta destacó que, pese a que hay momentos que sin duda alguna no le gustaría repetir en su vida, es gracias a ellos en la mujer que se ha convertido actualmente, por lo que, no cambiaría nada.

“Hay cosas que definitivamente no me gustaría repetir y al pensarlo bien me di cuenta que, aunque no quiere repetir esa situación de todo se aprende, si hoy es súper duro el dolor pasará como todo en la vida, así que sencillamente disfrútate el proceso y aprende lo que tengas que aprender de él y ya”, expresó.

De igual manera hizo un llamado a no ser rencorosos con los demás y sanar para ser libres.

“Si no perdonan, no sanan, eventualmente se quedan con estos cargos de conciencia, dejen eso ir, suéltenlo.

(…) He visto que ha pasado tantas cosas con la gente que quiero, que conozco, que no sé. El mundo se está cargando de unas cosas que no le pertenecen y ya, fluyan, sean libres, sean felices”, comentó.

