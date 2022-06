Kimberly Reyes recordó los golpes y caídas de su protagónico en "Diomedes"

La actriz barranquillera Kimberly Reyes, aprovechó su más reciente ráfaga de historias para revivir viejos clips de sus primeros pinos en la actuación y de algunos momentos bastante cómicos que vivió durante el rodaje de "Diomedes, el Cacique de la junta" junto a su compañero de elenco y protagonista de la producción, Orlando Liñan.

Como se puede evidenciar en el primer clip, Reyes sufrió una aparatosa caída en una de las escenas "románticas" de la telenovela, donde estaba a punto de cruzar una pequeña quebrada para reencontrarse con su gran amor, sin embargo, un paso en falso le pasó factura y en plena grabación de la escena terminó cayéndose al agua, desatando la risa de su compañero y amigo y desde luego, del equipo de producción que la acompañaba. "Yo siempre", fueron las palabras con las que la también maquilladora describió el momento.

Posteriormente, mostró otro incidente que también se dio durante el rodaje de la misma telenovela, donde se dejó llevar por la emoción y terminó pegándole un fuerte golpe a Orlando, cuando debía ser un puño falseado.

Como era de esperarse, estos clips desataron múltiples risas entre sus millones de seguidores, que le pidieron incluso compartir más contenidos así, ya que les divertían las jornadas. Ante esto, Reyes también manifestó tener mucha risa al desempolvarlos.

"Si ustedes supieran lo que me he reído sola buscando videos viejos, porque casualmente encontré uno y se me dio por verlos todos, entonces bueno, por eso ahí el popurrí, del pasado, es bueno recordar, aguanta, fin del comunicado", expresó entre risas.