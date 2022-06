Kimberly Reyes reaccionó al fallo a favor de Johnny Depp

La actriz colombiana Kimberly Reyes era una de las figuras del mundo del entretenimiento en estar pendiente del juicio por difamación en el que se encontraban involucrados el actor estadounidense Johnny Depp y la actriz Amber Heard durante las ultimas seis semanas y que el pasado 1 de junio llegó a su fin.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la talentosa mujer apareció para compartir con sus cientos de seguidores la alegría que sentía al conocer el fallo de la corte a favor del actor.

“Cuando @Johnnydepp acaba de ganar el juiciooooo!!!”, escribió Reyes junto a un video en el que se le ve gritando y saltando de alegría por parte de su casa, seguido de una fotografía en el que se ve al actor junto a su abogada Camille Vásquez y un divertido mensaje manifestando que ahora no sabrá en qué dedicar su tiempo libre, pues este lo ocupaba para ver el famoso juicio.

“LOS AMO! Ahora de qué me voy a pegar en mis tiempos libres?” , escribió la actriz.

Otra de las personalidades en reaccionar a este veredicto fue la presentadora y modelo Laura Tobón, quien, a diferencia de Kimberly Reyes, solo posteó a través de sus historias de Instagram una fotografía del actor junto a una corta frase que representa su alegría por la decisión del jurado.

A través su cuenta de Instagram con casi 20 millones de seguidores, el reconocido actor se expresó con una publicación en la que explica que el jurado, con su decisión, le ha devuelto la vida.

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de los más cercanos a mí, y también la vida de las personas que, durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Falso, se me impusieron denuncias gravísimas y penales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un bombardeo interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos” fue parte del mensaje que compartió Johnny.