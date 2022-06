Kimberly Reyes divierte con gracioso video sobre una ruptura

La actriz Kimberly Reyes divirtió a miles de sus fanáticos luego de compartir un gracioso video sobre una ruptura.

Te puede interesar: Kimberly Reyes respondió si volvería con su ex, entre otras dudas

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, la barranquillera compartió una grabación en la que hizo una curiosa actuación con lipsync.

Usando un viral audio de redes sociales, compartido por la actriz Majo Vargas, la influenciadora hizo uso de este para sacar varias risas a sus admiradores.

En la grabación esta simula que está contando cómo fue una de sus rupturas amorosas, en la que no tardó en destacar sus virtudes y lo poco que le afectó dicha separación.

“A mí una vez un man me dejó diciéndome 'cuídate, espero estés muy bien' y yo 'amooor, yo estudio, trabajo, tengo carisma, personalidad y unas nalgotas jajaja. Más bien cuídese usted, payaso'”, dice.

Ante su actuación, Kimberly aclaró que a ella no le pasó literalmente, pero que sí pudo parecerse a cierta situación de su vida.

Además, incentivó a sus fanáticos a motivar a aquellas amigas que lo necesitan y valorarse como corresponde.

“No es verdad, pero suena parecido.

Taggea esa amiga que necesita creerse estas afirmaciones”, escribió en la descripción de la publicación.

Sus seguidores reaccionaron y le recordaron a su exesposo

Tras su revelación logró miles de “me gusta” y múltiples de comentarios donde la llenaron de halagos y confesaron lo mucho que los hizo reír.

Aunque, otros, no tardaron en recordarle a su exesposo, Federico Severini, de quien se separó hace algunos meses luego de una crisis en el año 2021.

“Jjajajajaja total", "jajjaja verdad", "cierto", "sin duda alguna mujer bonita", "tremenda pulla, directa a la yugular", "te amo", "chicanera!! Eso sí, con toda la razón", "esa es la actitud", “menos mal terminó con el marido”, "sí es verdad", "hermosa y bien bella", "morí de risa, totalmente de acuerdo", "así se habla", "me encanta", "tengo todas esas cualidades y también me dijeron cuídate...jajajjajajjajajaja", "lo máximo", "que tengas mucha suerte siempre te deseo mejor mundo siempre", "y separada, lo mejor de todo", "payaso jajaja", "maravillosa", "cuánta humildad jejej", "me encanta", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la actriz continúa entreteniendo a sus millones de seguidores con su contenido para redes sociales de diversión, estilo de vida y tips de belleza.

Además, de seguir trabajando en nuevos proyectos, donde sus fanáticos esperan verla muy pronto derrochando su talento actoral.

No dejes de leer: Kimberly Reyes se robó todos los suspiros con cautivadora foto