El percanse que casi deja a Kimberly Reyes sin vestido

Si por algo se caracteriza la guapa actriz barranquillera Kimberly Reyes,es por su constante interacción en redes sociales, donde actualmente acumula más de 4 millones de seguidores. Como muestra de ello está su más reciente dinámica de preguntas donde se comprometió a responder cualquier interrogante respecto a cómo iba la jornada de este lunes.

Entre las preguntas, hubo una donde indagaban sobre lo que había sucedido en "Jaaams", evento al que asistió Kimberly en el marco del fin de semana, aunque todo parecía bajo control, la mujer sorprendió con una anécdota, donde casi queda sin vestido para salir al evento.

Yo a lo que más quería ir era a la iglesia porque me parece que era lo más importante y yo ya lista, súper preparada desde temprano y mi vestido le empezó a fallar la cremallera y entonces en ese momento tenían que arreglarlo y no alcanzábamos y me tocó cambiarme al vestido rojo