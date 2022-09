Kimberly Loaiza dejó sin aliento a sus fans con baile en TikTok

La famosa infuencer Kimberly Loaiza puso a suspirar a sus más de 60 millones de seguidores en Tiktok, y es que la mexicana compartió lo que fue el detrás de cámaras de un video musical, y lo hizo con un ajustado vestido de colores.

Por medio de su cuenta personal de TikTok, en la cual cuenta con más de 60 millones de seguidores, la mexicana mostró cómo preparó la coreografía, en la cual se le ve acompañada con otras bailarinas, mismas que hace parte de sus staff de baile y del elenco de su video de la canción ‘Fuego’.

Mostrando su faceta de cantante, Loaiza estrenó su nueva canción: ‘Fuego’, la cual estrenó junto a los artistas Dimitri Vegas y Like Mike. La pieza alcanzó los dos millones de vistas en tan solo dos días, confirmando así que ella es un éxito en redes sociales, pues cada cosa que suele montar en sus plataformas, suelen contar con éxito absoluto.

Ver el baile completo de Kimberly Loaiza

Es válido resaltar que la mexicana ha venido mostrando el proceso de esta canción a través de sus redes, lo que generó gran expectativa entre sus fans, quienes a diario le preguntaban por el momento justo del lanzamiento, al final, y como ellos mismos explicaron, todo valió la pena, pues la canción es “pegajosa” y con un gran video, mismo en el que se demuestra su destreza para el baile.

El éxito de esta nueva canción no solo se ha visto en Youtube, pues su detrás de cámaras en Tiktok alcanzó rápidamente los dos millones de vistas. Pero estas no fueron las únicas que destacaron, pues en el cajón de los comentarios, varios de sus fans no dudaron en lanzarle una gran cantidad de piropos.

Eres hermosa; eres puro fuego; queremos que saques más canciones; preciosa; diosa; única; entre otros comentarios.

Además de los halagos, varios de sus seguidores no se encontraban cómodos, pues varios de ellos no podían hallar el video oficial, el cual ella misma se ha encargado de promocionar en todas sus redes sociales.

